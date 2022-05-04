Еврокомиссия отчитается о готовности Украины, Молдовы и Грузии к вступлению в ЕС до конца июня – Мишель

"Мы тщательно обсудили вопросы расширения Евросоюза несколько месяцев назад, на конференции в Версале. После этого три страны подали заявления о вступлении. Мы очень быстро приняли решение, поручив Европейской комиссии подготовить доклады по этим странам. Приняли за несколько дней, хотя обычно на это уходит восемь-девять месяцев", – рассказал Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

По его словам, до конца июня Еврокомиссия опубликует этот доклад.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности и разницу мнений, Евросовет и дальше будет действовать оперативно.