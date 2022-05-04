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Еврокомиссия отчитается о готовности Украины, Молдовы и Грузии к вступлению в ЕС до конца июня – Мишель

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Мишель: Европейский совет готов к быстрому решению
Мишель: Европейский совет готов к быстрому решению
Фото: EPA

Доклад о готовности Украины, Молдовы и Грузии к вступлению в Европейский союз Европейская комиссия представит до конца июня 2022 года, об этом глава Европейского совета Шарль Мишель заявил 4 мая на пресс-конференции в Кишиневе, запись которой опубликована в Twitter.

"Мы тщательно обсудили вопросы расширения Евросоюза несколько месяцев назад, на конференции в Версале. После этого три страны подали заявления о вступлении. Мы очень быстро приняли решение, поручив Европейской комиссии подготовить доклады по этим странам. Приняли за несколько дней, хотя обычно на это уходит восемь-девять месяцев", – рассказал Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

По его словам, до конца июня Еврокомиссия опубликует этот доклад.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности и разницу мнений, Евросовет и дальше будет действовать оперативно.

Контекст:

28 февраля, после масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, Европейская комиссия, Европейский совет, Европейский союз, Шарль Мишель
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