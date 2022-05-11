НАТО объявил о разворачивании беспрецедентных сил в воздухе: одновременно в небе могут быть 30 самолетов

"Для сдерживания любой потенциальной агрессии против союзников НАТО развертывает беспрецедентное количество истребителей, самолетов для разведки и самолетов поддержки", – сообщили в НАТО.
Пресс-служба Альянса опубликовала инфографику, на которой указано, что одновременно в небо могут быть подняты 30 самолетов союзников, речь идет о патрулировании восточного фланга НАТО.
Для патрулирования привлечены самолеты США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии и Словакии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
In response to Russia’s invasion of #Ukraine, NATO has up to 30 aircraft on patrol at any moment.— NATO (@NATO) May 10, 2022
To deter any potential aggression against Allies, #NATO is deploying an unprecedented mix of fighter jets, reconnaissance aircraft and support planes * pic.twitter.com/zQW35paSv8