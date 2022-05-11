НАТО объявил о разворачивании беспрецедентных сил в воздухе: одновременно в небе могут быть 30 самолетов

Одновременно для патрулирования восточного фланга НАТО в небо могут быть подняты 30 истребителей, самолетов для разведки и самолетов поддержки Фото: depositphotos.com

"Для сдерживания любой потенциальной агрессии против союзников НАТО развертывает беспрецедентное количество истребителей, самолетов для разведки и самолетов поддержки", – сообщили в НАТО.

Пресс-служба Альянса опубликовала инфографику, на которой указано, что одновременно в небо могут быть подняты 30 самолетов союзников, речь идет о патрулировании восточного фланга НАТО.

Для патрулирования привлечены самолеты США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Испании, Турции, Бельгии и Словакии.

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