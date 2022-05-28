ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам вооружения – вице-канцлер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хабек: У Германии в последние годы слишком некритичные отношения с российским правительством
Хабек: У Германии в последние годы слишком некритичные отношения с российским правительством
Фото: EPA

Германия не может выполнить все пожелания Украины по предоставлению военной помощи. Об этом заявил федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Welt Am Sonntag, которое вышло 28 мая.

Он отметил, что сейчас украинские военные проходят обучение на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 – одном из самых современных артиллерийских орудий.

"Это требует обучения. Между тем, сама Украина говорит, что для этого ее солдатам нужен полный период обучения. Германия скоро поставит это оружие Украине. Так что дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение", – сказал он.

По его словам, обвинение в том, что Германия делает слишком мало, ошибочно.

"Это можно объяснить тем, что как крупнейшая экономика в ЕС мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многого, и тем, что у Германии в последние годы слишком некритичные отношения с российским правительством. Она построила "Северный поток – 2", несмотря на аннексию Крыма и игнорирование предупреждений наших восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", – сказал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, оружие, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Роберт Хабек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (84867)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (53723)
3
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (45661)
4
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (42701)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (31579)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (29408)
7
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (22790)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (22699)
 
 
 
 