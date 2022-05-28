Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам вооружения – вице-канцлер

Он отметил, что сейчас украинские военные проходят обучение на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 – одном из самых современных артиллерийских орудий.
"Это требует обучения. Между тем, сама Украина говорит, что для этого ее солдатам нужен полный период обучения. Германия скоро поставит это оружие Украине. Так что дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение", – сказал он.
По его словам, обвинение в том, что Германия делает слишком мало, ошибочно.
"Это можно объяснить тем, что как крупнейшая экономика в ЕС мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многого, и тем, что у Германии в последние годы слишком некритичные отношения с российским правительством. Она построила "Северный поток – 2", несмотря на аннексию Крыма и игнорирование предупреждений наших восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", – сказал политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.