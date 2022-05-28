Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам вооружения – вице-канцлер

Он отметил, что сейчас украинские военные проходят обучение на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 – одном из самых современных артиллерийских орудий.

"Это требует обучения. Между тем, сама Украина говорит, что для этого ее солдатам нужен полный период обучения. Германия скоро поставит это оружие Украине. Так что дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение", – сказал он.

По его словам, обвинение в том, что Германия делает слишком мало, ошибочно.

"Это можно объяснить тем, что как крупнейшая экономика в ЕС мы являемся страной, от которой люди справедливо ждут многого, и тем, что у Германии в последние годы слишком некритичные отношения с российским правительством. Она построила "Северный поток – 2", несмотря на аннексию Крыма и игнорирование предупреждений наших восточноевропейских партнеров. Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", – сказал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)