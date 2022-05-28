Германия расширяет гуманитарную помощь Украине в рамках проекта "Спасаем жизнь"

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Меморандум был заключен для предотвращения гуманитарной катастрофы в Украине и помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ. Гуманитарная помощь от Германии поступала в Украину и раньше, но носила ситуативный характер, отметили в компании.

"С заключением меморандума интенсивность помощи возрастет и станет более системной. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пособия ежемесячно. Это позволит расширить как географию, так и количество получателей", – сказано в сообщении.

По подсчетам инициаторов программы, приблизительно 30 тыс. детей, женщин и пожилых людей смогут жить более качественно и получать самое необходимое.

"Мы поддерживаем Украину продовольственными товарами почти три месяца. Для нас важно, чтобы нуждающиеся люди своевременно получали пищу и воду. Поэтому мы подписали этот меморандум с проектом "Спасаем жизнь", ведь он показал свой профессионализм и отлаженную логистику от донора до получателя помощи. В Германии у нас более 50 компаний, предоставляющих пищевые продукты для Украины. Мы очень надеемся, что война закончится, но пока будем делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям", – цитирует пресс-служба председателя правления координационного центра в BMEL Андре Пиллинг.

Груз будет формироваться в Польше в хабах Agritrade Ukraine и будет доставляться в Украину силами гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Помощь будет поступать в пострадавшие от агрессии захватчиков регионы, в частности в Донецкую область. Жители городов и вынужденные переселенцы получат продукты питания и предметы первой необходимости.

"С начала войны помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" уже получили около 55 тыс. украинцев. К сожалению, российская агрессия не утихает, поэтому в помощи нуждаются еще больше людей, чем три месяца назад. Совместными усилиями с такими партнерами, как Agritrade Ukraine, мы сможем поддержать наиболее незащищенные слои населения. Благодарю Agritrade Ukraine и федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии за такую своевременную и важную помощь", – сказал руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

Помощь от Германии будет поступать в Украину регулярно и сделает гуманитарное движение проекта "Спасаем жизнь" более мощным, суммарный охват помощи проекта будет составлять до 100 тыс. человек в месяц, сообщили в пресс-службе.