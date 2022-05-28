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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия расширяет гуманитарную помощь Украине в рамках проекта "Спасаем жизнь"

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Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины
Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Фонд Do it together гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, выступающим координационным центром федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. Это первое стратегическое партнерство в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" между Германией и Украиной, сообщила 28 мая пресс-служба группы "Метинвест". Меморандум был подписан в польском хабе.

Меморандум был заключен для предотвращения гуманитарной катастрофы в Украине и помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ. Гуманитарная помощь от Германии поступала в Украину и раньше, но носила ситуативный характер, отметили в компании.

"С заключением меморандума интенсивность помощи возрастет и станет более системной. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пособия ежемесячно. Это позволит расширить как географию, так и количество получателей", – сказано в сообщении.

По подсчетам инициаторов программы, приблизительно 30 тыс. детей, женщин и пожилых людей смогут жить более качественно и получать самое необходимое.

"Мы поддерживаем Украину продовольственными товарами почти три месяца. Для нас важно, чтобы нуждающиеся люди своевременно получали пищу и воду. Поэтому мы подписали этот меморандум с проектом "Спасаем жизнь", ведь он показал свой профессионализм и отлаженную логистику от донора до получателя помощи. В Германии у нас более 50 компаний, предоставляющих пищевые продукты для Украины. Мы очень надеемся, что война закончится, но пока будем делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям", – цитирует пресс-служба председателя правления координационного центра в BMEL Андре Пиллинг.

Груз будет формироваться в Польше в хабах Agritrade Ukraine и будет доставляться в Украину силами гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Помощь будет поступать в пострадавшие от агрессии захватчиков регионы, в частности в Донецкую область. Жители городов и вынужденные переселенцы получат продукты питания и предметы первой необходимости. 

"С начала войны помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" уже получили около 55 тыс. украинцев. К сожалению, российская агрессия не утихает, поэтому в помощи нуждаются еще больше людей, чем три месяца назад. Совместными усилиями с такими партнерами, как Agritrade Ukraine, мы сможем поддержать наиболее незащищенные слои населения. Благодарю Agritrade Ukraine и федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии за такую своевременную и важную помощь", – сказал руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

Помощь от Германии будет поступать в Украину регулярно и сделает гуманитарное движение проекта "Спасаем жизнь" более мощным, суммарный охват помощи проекта будет составлять до 100 тыс. человек в месяц, сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины. Проект предусматривает масштабную непрерывную помощь Украине продуктами и вещами первой необходимости. Для этого организованы два хаба в Польше, где собирают, сортируют и готовят для отправки оптовые грузы.

В координации с правительством Украины помощь доставляют в города и регионы, где эта поддержка необходима. Также денежная помощь поступает в благотворительный фонд Do it together. Кроме продовольственных товаров, в рамках проекта помощь стала поступать также в медицинские учреждения: больницы Запорожья и Каменского получили медикаменты и расходные материалы.

Теги: Германия, Польша, продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, российская агрессия, благотворительный фонд , война России против Украины, пострадавшие
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