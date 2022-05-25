Фонд Рината Ахметова передал для Киева еще одну партию гуманитарной помощи

"В состав продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо. Всего Фонд уже направил в Киев почти 44 тыс. наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 000 украинцев. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ", – сказано в сообщении.

В организации напомнили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", за 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек.