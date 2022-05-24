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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время полномасштабной войны РФ против Украины горячая линия Фонда Рината Ахметова приняла более 24 тыс. обращений

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

За 90 дней войны Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 185 тысяч продуктовых наборов. В целом гуманитарная помощь от Фонда охватила более 1,106 миллиона человек, сообщили в Facebook организации.

"За это время на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 24 тысяч обращений. Фонд также оказывает психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи, открылись точки во Львове и Ужгороде. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более чем 1300 человек", – сказано в сообщении.

В Фонде напомнили, что музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст.

"Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе", – заявили в Фонде.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7755976584443166

Теги: СКМ, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, психолог
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