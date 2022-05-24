За время полномасштабной войны РФ против Украины горячая линия Фонда Рината Ахметова приняла более 24 тыс. обращений

"За это время на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 24 тысяч обращений. Фонд также оказывает психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи, открылись точки во Львове и Ужгороде. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более чем 1300 человек", – сказано в сообщении.

В Фонде напомнили, что музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст.

"Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе", – заявили в Фонде.