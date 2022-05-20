Гендиректор "Метинвеста" призвал меценатов приобщаться к инициативе "Спасаем жизнь"

"В то время как Россия бомбит наши города и хочет уничтожить страну, большое количество государств и их граждан оказывают нам всяческую поддержку. В первые дни войны "Метинвест" и ДТЭК – крупнейшие бизнесы СКМ – в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Мы уже помогли выжить тысячам людей. Я рад, что на этом пути у нас есть небезразличные и искренние друзья: клиенты, партнеры, благотворительные организации, а также наши сотрудники", – сказал он.

Рыженков добавил, что гуманитарная помощь и взносы в благотворительный фонд Do it together позволяют помочь тем, кто больше всех нуждается в поддержке, – детям, пожилым людям и женщинам.

"Я благодарен тем, кто уже присоединился к гуманитарному движению, и призываю присоединиться к нам всех, кто верит в силу милосердия, взаимопомощи и поддержки ближнего. Спасибо каждому партнеру, меценату и волонтеру", – подчеркнул Рыженков.