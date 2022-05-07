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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и ФК "Шахтер" охватила 2,5 млн жителей Украины

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" с 24 февраля 2022 года охватила 2,5 млн человек. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Фонда.

В организации выделили такие направления гуманитарной помощи: 

  • 1,4 млн человек – здоровье (включая поставки воды, медикаменты, медицинское оборудование, психологическую помощь); 
  • 1 млн человек – продовольственная безопасность (в том числе продукты и продуктовые наборы); 
  • 100 тыс. человек – эвакуация, логистика, консультации и другие направления.
Инфографика: akhmetovfoundation.org
Инфографика: akhmetovfoundation.org

"Все бизнесы СКМ, футбольный клуб "Шахтер", мой благотворительный фонд сейчас сосредоточены только на одном – помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам – выжить. Предприятия СКМ обеспечивают жизнедеятельность страны, давая свет и снабжая энергетическими ресурсами. Отдельное направление – это большая гуманитарная миссия, которая осуществляется нашими предприятиями и моим благотворительным фондом. Мы поставляем медикаменты, продукты, производим эвакуацию, помогаем украинской армии", – рассказал учредитель Фонда Ринат Ахметов.

В Фонде отметили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, помощь, Шахтер Донецк, гуманитарная помощь, благотворительный фонд
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