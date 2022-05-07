Помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и ФК "Шахтер" охватила 2,5 млн жителей Украины

В организации выделили такие направления гуманитарной помощи:

1,4 млн человек – здоровье (включая поставки воды, медикаменты, медицинское оборудование, психологическую помощь);

1 млн человек – продовольственная безопасность (в том числе продукты и продуктовые наборы);

100 тыс. человек – эвакуация, логистика, консультации и другие направления.

Инфографика: akhmetovfoundation.org



"Все бизнесы СКМ, футбольный клуб "Шахтер", мой благотворительный фонд сейчас сосредоточены только на одном – помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам – выжить. Предприятия СКМ обеспечивают жизнедеятельность страны, давая свет и снабжая энергетическими ресурсами. Отдельное направление – это большая гуманитарная миссия, которая осуществляется нашими предприятиями и моим благотворительным фондом. Мы поставляем медикаменты, продукты, производим эвакуацию, помогаем украинской армии", – рассказал учредитель Фонда Ринат Ахметов.

В Фонде отметили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.