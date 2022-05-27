За три месяца войны совладелец АТБ Буткевич потратил на благотворительность и помощь ВСУ $10 млн – BGV Group

За три месяца фонд Буткевича доставил в Украину из Европы 212 фур с гуманитарным грузом Фото: пресс-служба BGV

В частности, 11,6 млн грн он выделил на закупку и доставку автомобилей для Вооруженных сил Украины (в том числе теробороны). Всего передано 17 автомобилей, среди них есть бронированные.

В релизе сказано, что Буткевич купил украинским военным беспилотник за 42 млн грн и еще 36 млн грн направил на покрытие нужд ВСУ.

Бизнесмен оказывает помощь национальной детской специализированной больнице "Охматдет". С начала полномасштабного вторжения общая сумма помощи достигла 3,6 млн грн.

"Благотворительные пожертвования, предоставленные через корпорацию АТБ, равны более 200 млн грн (средства выделены Геннадием Буткевичем вместе с партнерами). Еще более чем на 1 млн грн сеть магазинов "Коло" передала продуктов на нужды ВСУ и территориальной обороны. Благотворительный фонд Геннадия Буткевича BGV Charity Fund выделил 5,3 млн грн для доставки гуманитарного груза в Украину, а также закупку непродовольственных товаров и продуктов питания в рамках поставки помощи украинцам", – говорится в сообщении.

Также авторы релиза рассказали об итогах работы фонда BGV Charity Fund, созданного в апреле. Цель фонда – организация помощи Украине во время войны и восстановление страны после победы. Он занимается поиском, закупкой, юридическим сопровождением и организацией доставки гуманитарной помощи.

За три месяца фонд доставил из Европы 212 фур с гуманитарным грузом. Это около 4240 тонн продуктов первой необходимости, медикаментов, бутылок с питьевой водой, детского питания, средств личной гигиены, одежды, корма для домашних животных. Коммерческая стоимость грузов – 189 млн грн.

Фонд покрывает 16 областей (Киевская, Волынская, Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская). Гуманитарные грузы получили 150 учреждений и организаций.

"Мы собрали и доставили в Украину для новорожденных и их мам 10 тыс. наборов с необходимым для первых месяцев после родов. Каждый такой набор содержит 15 специализированных детских товаров немецкого качества, среди которых пустышки, бутылочки, коконы для кормления, подгузники, пеленки, средства по уходу за кожей, детское питание и средства гигиены. Все эти наборы будут отправлены лично мамам новорожденных детей в Украине абсолютно бесплатно, включая доставку", – сообщили в BGV.

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