Ахметов потратил на поддержку ВСУ и украинцев $72 млн – Forbes

Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнеса СКМ, своего фонда и клуба "Шахтер" Фото: akhmetovfoundation.org

"Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнеса СКМ, своего фонда и клуба "Шахтер", чтобы помогать украинцам. Очень многим украинцам – по подсчетам пресс-службы СКМ, помощь получили 2,1 млн человек, или каждый 20-й украинец", – говорится в статье.

По подсчетам Forbes, Ахметов передал на нужды армии и соотечественников больше средств, чем все остальные владельцы крупного бизнеса вместе взятые.

"Самый богатый украинец развивает семь направлений помощи: гуманитарная (продукты питания, лекарства, одежда, эвакуация и архив свидетельств украинцев о войне); поддержка ВСУ и ТрО; помощь переселенцам в городах присутствия бизнеса СКМ; бесплатная электроэнергия для медиков и военных; доставка гуманитарной помощи из Европы; шелтер на домашнем стадионе "Шахтера" и благотворительное турне команды; софинансирование иновещания "FreeДом", – пишет Forbes.

В список Forbes вошли предприниматели, которые потратили на поддержку ВСУ более $2 млн.

В списке также – совладелец АТБ Геннадий Буткевич, который потратил на помощь $5,7 млн, владельцы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги ($10 млн), собственник Ferrexpo Константин Жеваго ($6,3 млн), Виктор и Елена Пинчук ($16,7 млн и $3,5 млн, собранных через Ukraine Relief Fund) и ряд других бизнесменов.

"Цель проекта – не пиарить представителей крупного бизнеса, а показать их пример и вдохновить всех украинцев на поддержку страны", – объяснили авторы исследования.