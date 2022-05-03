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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов потратил на поддержку ВСУ и украинцев $72 млн – Forbes

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Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнеса СКМ, своего фонда и клуба "Шахтер"
Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнеса СКМ, своего фонда и клуба "Шахтер"
Фото: akhmetovfoundation.org

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала войны передал для поддержки Вооруженных сил Украины и на гуманитарные программы пострадавшим от войны $72 млн, об этом свидетельствуют подсчеты украинского Forbes. Издание собрало данные о том, как помогают стране в условиях войны самые богатые украинцы.

"Ахметов объединил ресурсы и возможности бизнеса СКМ, своего фонда и клуба "Шахтер", чтобы помогать украинцам. Очень многим украинцам – по подсчетам пресс-службы СКМ, помощь получили 2,1 млн человек, или каждый 20-й украинец", – говорится в статье.

По подсчетам Forbes, Ахметов передал на нужды армии и соотечественников больше средств, чем все остальные владельцы крупного бизнеса вместе взятые.

"Самый богатый украинец развивает семь направлений помощи: гуманитарная (продукты питания, лекарства, одежда, эвакуация и архив свидетельств украинцев о войне); поддержка ВСУ и ТрО; помощь переселенцам в городах присутствия бизнеса СКМ; бесплатная электроэнергия для медиков и военных; доставка гуманитарной помощи из Европы; шелтер на домашнем стадионе "Шахтера" и благотворительное турне команды; софинансирование иновещания "FreeДом", – пишет Forbes.

В список Forbes вошли предприниматели, которые потратили на поддержку ВСУ более $2 млн.

В списке также – совладелец АТБ Геннадий Буткевич, который потратил на помощь $5,7 млн, владельцы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги ($10 млн), собственник Ferrexpo Константин Жеваго ($6,3 млн), Виктор и Елена Пинчук ($16,7 млн и $3,5 млн, собранных через Ukraine Relief Fund) и ряд других бизнесменов.

"Цель проекта – не пиарить представителей крупного бизнеса, а показать их пример и вдохновить всех украинцев на поддержку страны", – объяснили авторы исследования.

Фото: forbes.ua
Фото: forbes.ua

Теги: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Forbes, помощь, гуманитарная помощь, Константин Жеваго, деньги, Елена Пинчук, Геннадий Буткевич
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