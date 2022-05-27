"Нам нужно как можно скорее больше тяжелого вооружения". Кулеба поговорил с Бербок

Украине необходимы дальнобойные реактивные системы залпового огня для отражения атак РФ, подчеркнул Кулеба в разговоре с Бербок Фото: EPA (архив)

"Поговорил с моей немецкой коллегой Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации на Донбассе. Нам нужно как можно скорее доставить больше тяжелого вооружения, особенно MLRS, для отражения российских атак", – написал Кулеба.

Также министры обсудили дальнейшие санкции в отношении РФ и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Spoke with my German counterpart @ABaerbock and briefed her on the difficult situation in the Donbas. We need more heavy weapons delivered as soon as possible, especially MLRS, to repel Russian attacks. Also discussed further sanctions on Russia and Ukraine’s EU candidate status. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)