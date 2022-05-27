"Нам нужно как можно скорее больше тяжелого вооружения". Кулеба поговорил с Бербок

"Поговорил с моей немецкой коллегой Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации на Донбассе. Нам нужно как можно скорее доставить больше тяжелого вооружения, особенно MLRS, для отражения российских атак", – написал Кулеба.
Также министры обсудили дальнейшие санкции в отношении РФ и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
Spoke with my German counterpart @ABaerbock and briefed her on the difficult situation in the Donbas. We need more heavy weapons delivered as soon as possible, especially MLRS, to repel Russian attacks. Also discussed further sanctions on Russia and Ukraine’s EU candidate status.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.
Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.
По словам Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.