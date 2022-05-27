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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам нужно как можно скорее больше тяжелого вооружения". Кулеба поговорил с Бербок

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Украине необходимы дальнобойные реактивные системы залпового огня для отражения атак РФ, подчеркнул Кулеба в разговоре с Бербок
Украине необходимы дальнобойные реактивные системы залпового огня для отражения атак РФ, подчеркнул Кулеба в разговоре с Бербок
Фото: EPA (архив)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 мая провел разговор с главой МИД Германии Анналеной Бербок и рассказал ей о сложной ситуации на фронте. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поговорил с моей немецкой коллегой Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации на Донбассе. Нам нужно как можно скорее доставить больше тяжелого вооружения, особенно MLRS, для отражения российских атак", – написал Кулеба.

Также министры обсудили дальнейшие санкции в отношении РФ и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

По словам Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Теги: Германия, вооружение, РСЗО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Анналена Бербок
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