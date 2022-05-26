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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Многие в НАТО потеряли моральные и профессиональные основания делать какие-либо комментарии по Украине

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Кулеба: Когда есть политическое решение, что "они относятся к нам, мы часть одного" все остальное будет
Кулеба: Когда есть политическое решение, что "они относятся к нам, мы часть одного" – все остальное будет
Фото: EPA

Многие представители НАТО больше не имеют морального и профессионального основания давать какие-либо комментарии об Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 25 мая, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все эти технические дискуссии о стандартах, критериях. Когда есть политическое решение, что "они относятся к нам, мы часть одного" – все остальное будет. Пока такого политического решения нет, вы слышите сотни аргументов, почему это невозможно. Мы понимаем, как это работает. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральные и профессиональные основания делать какие-либо комментарии по Украине", – сказал он.

Министр также заявил, что НАТО как институция не делает буквально ничего для поддержки Украины в войне, начатой РФ.

"Моя точка зрения очень проста: мы видим союзников, которые помогают Украине. Мы видим группу союзников по НАТО, помогающих нам. Но в начале войны (это было общественное настроение) народ Украины считал, что НАТО – это мощная сила, а ЕС может только выражать разные уровни обеспокоенности. Но война – это всегда тест, который срывает маски, и мы все увидели реальные лица. Мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которых они сами не ожидали принять, и мы видим НАТО, как альянс, институцию, находящуюся в стороне и делающую, буквально, ничего. Я с сожалением это говорю", – заявил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Евросоюз с 24 февраля ввел пять пакетов санкций против России. 

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти. Но 16 мая главы МИД стра блока пока не смогли его утвердить.

Ряд стран – членов НАТО оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

31 марта Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Всемирный экономический форум, Давос, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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