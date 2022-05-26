Кулеба: Многие в НАТО потеряли моральные и профессиональные основания делать какие-либо комментарии по Украине

Кулеба: Когда есть политическое решение, что "они относятся к нам, мы часть одного" – все остальное будет Фото: EPA

"Все эти технические дискуссии о стандартах, критериях. Когда есть политическое решение, что "они относятся к нам, мы часть одного" – все остальное будет. Пока такого политического решения нет, вы слышите сотни аргументов, почему это невозможно. Мы понимаем, как это работает. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральные и профессиональные основания делать какие-либо комментарии по Украине", – сказал он.

Министр также заявил, что НАТО как институция не делает буквально ничего для поддержки Украины в войне, начатой РФ.

"Моя точка зрения очень проста: мы видим союзников, которые помогают Украине. Мы видим группу союзников по НАТО, помогающих нам. Но в начале войны (это было общественное настроение) народ Украины считал, что НАТО – это мощная сила, а ЕС может только выражать разные уровни обеспокоенности. Но война – это всегда тест, который срывает маски, и мы все увидели реальные лица. Мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которых они сами не ожидали принять, и мы видим НАТО, как альянс, институцию, находящуюся в стороне и делающую, буквально, ничего. Я с сожалением это говорю", – заявил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)