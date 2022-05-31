Макфол заявил, что Украина все же может получить от США MLRS, но не самой большой дальности

30 мая Байден заявил журналистам, что США не будут отправлять Украине ракетные системы большой дальности. "Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по России", – цитирует его слова пресс-служба Белого дома.

По словам Макфола, уточняющие комментарии администрации президента США по поставкам ракетных систем MLRS "более обнадеживают".

"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, которые могут нанести удар вглубь России", – написал дипломат. Он не сообщил, где были опубликованы эти уточнения.

Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia. — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

Макфол также отметил, что "не все MLRS имеют одинаковые возможности". "Отправка систем меньшей дальности лучше, чем вообще ничего", – добавил он.

Not all #MLRS have the same capabilities. Sending a shorter-range system is better than nothing at all. https://t.co/DzxrnreyFI — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

Журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский заявил, что высокопоставленный чиновник Белого дома предоставил ему следующее разъяснение заявления президента Байдена: "Системы MLRS остаются на рассмотрении, но не обсуждается никакое вооружение с возможностями дальнего удара (за пределами поля боя)".

The senior White House official has provided me with the following clarification of President Biden's statement: "#MLRS systems remain under consideration, but nothing is on the table with long-range strike capabilities (beyond battlefield use)." https://t.co/1TbQbHITs8 — Misha Komadovsky (@komadovsky) May 30, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)