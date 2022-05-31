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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макфол заявил, что Украина все же может получить от США MLRS, но не самой большой дальности

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По словам Макфола, уточняющие комментарии Белого дома по поставкам Украине ракетных систем MLRS "более обнадеживают"
По словам Макфола, уточняющие комментарии Белого дома по поставкам Украине ракетных систем MLRS "более обнадеживают"
Фото: Michael McFaul / Twitter

Бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол заявил, что Украина получит от Соединенных Штатов ракетные системы с большей дальностью, чем получает сейчас. Об этом он написал в Twitter, комментируя недавнее заявление президента США Джо Байдена.

30 мая Байден заявил журналистам, что США не будут отправлять Украине ракетные системы большой дальности. "Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по России", – цитирует его слова пресс-служба Белого дома. 

По словам Макфола, уточняющие комментарии администрации президента США по поставкам ракетных систем MLRS "более обнадеживают".

"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, которые могут нанести удар вглубь России", – написал дипломат. Он не сообщил, где были опубликованы эти уточнения. 

Макфол также отметил, что "не все MLRS имеют одинаковые возможности". "Отправка систем меньшей дальности лучше, чем вообще ничего", – добавил он. 

Журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский заявил, что высокопоставленный чиновник Белого дома предоставил ему следующее разъяснение заявления президента Байдена: "Системы MLRS остаются на рассмотрении, но не обсуждается никакое вооружение с возможностями дальнего удара (за пределами поля боя)". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км. Такие РСЗО имеются на вооружении ряда стран.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоят, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснял он.

Теги: США, Джо Байден, вооружение, РСЗО, война России против Украины, ракеты, Майкл Макфол
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