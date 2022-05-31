Макфол заявил, что Украина все же может получить от США MLRS, но не самой большой дальности

30 мая Байден заявил журналистам, что США не будут отправлять Украине ракетные системы большой дальности. "Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут нанести удар по России", – цитирует его слова пресс-служба Белого дома.
По словам Макфола, уточняющие комментарии администрации президента США по поставкам ракетных систем MLRS "более обнадеживают".
"Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, которые могут нанести удар вглубь России", – написал дипломат. Он не сообщил, где были опубликованы эти уточнения.
Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia.— Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022
Макфол также отметил, что "не все MLRS имеют одинаковые возможности". "Отправка систем меньшей дальности лучше, чем вообще ничего", – добавил он.
Not all #MLRS have the same capabilities. Sending a shorter-range system is better than nothing at all. https://t.co/DzxrnreyFI— Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022
Журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский заявил, что высокопоставленный чиновник Белого дома предоставил ему следующее разъяснение заявления президента Байдена: "Системы MLRS остаются на рассмотрении, но не обсуждается никакое вооружение с возможностями дальнего удара (за пределами поля боя)".
The senior White House official has provided me with the following clarification of President Biden's statement: "#MLRS systems remain under consideration, but nothing is on the table with long-range strike capabilities (beyond battlefield use)." https://t.co/1TbQbHITs8— Misha Komadovsky (@komadovsky) May 30, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км. Такие РСЗО имеются на вооружении ряда стран.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоят, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснял он.