Джонсон заявил, что Путину "нельзя доверять", и выступил за поставку Украине РСЗО

РСЗО позволят Украине защитить себя от "очень жестокой российской артиллерии", отметил Джонсон Фото: president.gov.ua

Об этом Джонсон сказал в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте СМИ 27 мая.

По его словам, РСЗО позволят Украине "защитить себя от очень жестокой российской артиллерии и это то, к чему мир должен двигаться".

Джонсон отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".

В то же время Джонсон выступил против заключения мирного соглашения с Россией, которое может привести к потере Украиной своих территорий. Он подчеркнул, что нельзя "иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу". По мнению Джонсона, Путину "совершенно нельзя доверять".

Украина просит Соединенные Штаты как можно скорее принять решение о предоставлении ей американских РСЗО, сообщил 26 мая глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, если Украина получит РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить от российских оккупантов Херсон.

"Без артиллерии, РСЗО мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", – сказал Кулеба.

Глава государства Владимир Зеленский выразил уверенность, что запросы Украины все же будут услышаны.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая [РСЗО] MLRS. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – сказал Зеленский в видеообращении 26 мая.

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