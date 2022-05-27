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Джонсон заявил, что Путину "нельзя доверять", и выступил за поставку Украине РСЗО

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РСЗО позволят Украине защитить себя от "очень жестокой российской артиллерии", отметил Джонсон
РСЗО позволят Украине защитить себя от "очень жестокой российской артиллерии", отметил Джонсон
Фото: president.gov.ua

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

Об этом Джонсон сказал в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте СМИ 27 мая.

По его словам, РСЗО позволят Украине "защитить себя от очень жестокой российской артиллерии и это то, к чему мир должен двигаться".

Джонсон отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".

В то же время Джонсон выступил против заключения мирного соглашения с Россией, которое может привести к потере Украиной своих территорий. Он подчеркнул, что нельзя "иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу". По мнению Джонсона, Путину "совершенно нельзя доверять".

Украина просит Соединенные Штаты как можно скорее принять решение о предоставлении ей американских РСЗО, сообщил 26 мая глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, если Украина получит РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить от российских оккупантов Херсон.

"Без артиллерии, РСЗО мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", – сказал Кулеба.

Глава государства Владимир Зеленский выразил уверенность, что запросы Украины все же будут услышаны.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая [РСЗО] MLRS. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – сказал Зеленский в видеообращении 26 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

По словам Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, Великобритания, Донбасс, Вооруженные силы Украины, переговоры, вооружение, РСЗО, артиллерия, Борис Джонсон, ВСУ, украинцы, наступление, война России против Украины, президент, интервью, соглашение
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