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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон о переговорах Украины с РФ: Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога?

Джонсон призвал продолжать снабжать Украину оружием
Джонсон призвал продолжать снабжать Украину оружием
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что любые мирные переговоры между Украиной и РФ, скорее всего, не будут иметь успеха из-за поведения президента РФ Владимира Путина. Об этом Джонсон заявил 20 апреля перед поездкой в Индию, пишет Reuters.

Британский премьер задал риторический вопрос: "Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога?" и назвал это трудностью, с которой сталкивается Украина.

Джонсон заявил, что ему трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая "его явное отсутствие добросовестности. Стратегия Путина, по словам главы британского правительства, состоит в том, чтобы "попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы".

Премьер Великобритании также подчеркнул, что жизненно важно продолжать поставки оружия Украине.

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров между Украиной и Россией о завершении войны (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Борис Джонсон, война России против Украины
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