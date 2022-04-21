Джонсон о переговорах Украины с РФ: Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога?

Британский премьер задал риторический вопрос: "Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога?" и назвал это трудностью, с которой сталкивается Украина.

Джонсон заявил, что ему трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая "его явное отсутствие добросовестности. Стратегия Путина, по словам главы британского правительства, состоит в том, чтобы "попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы".

Премьер Великобритании также подчеркнул, что жизненно важно продолжать поставки оружия Украине.