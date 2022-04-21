Джонсон о переговорах Украины с РФ: Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога?

Британский премьер задал риторический вопрос: "Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога?" и назвал это трудностью, с которой сталкивается Украина.
Джонсон заявил, что ему трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая "его явное отсутствие добросовестности. Стратегия Путина, по словам главы британского правительства, состоит в том, чтобы "попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы".
Премьер Великобритании также подчеркнул, что жизненно важно продолжать поставки оружия Украине.
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров между Украиной и Россией о завершении войны (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.