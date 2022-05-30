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Байден заявил, что США не будут передавать Украине ракетные системы, способные ударить по России

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Байден прокомментировал сообщения о вероятности передачи ракет Украине
Байден прокомментировал сообщения о вероятности передачи ракет Украине
Фото: ЕРА

30 мая президент США Джо Байден заявил о том, что Соединенные Штаты не намерены отправлять Украине боевые ракетные системы, которые могут быть использованы для удара по территории России. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что так глава Белого дома прокомментировал сообщения о том, что администрация Байдена намерена поставить воюющей против России Украине "передовые ракетные системы большой дальности".

Подробностей заявления Байдена Reuters пока не предоставило.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят ими по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км. Такие РСЗО имеются на вооружении ряда стран.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснял он.

Теги: Россия, Украина, Джо Байден, война, Вооруженные силы Украины, вооружение, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, президент, российские оккупанты
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