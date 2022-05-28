ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Уверен, что боевое братство ракет Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным

Резников: Ракеты Harpoon будут применять подготовленные украинские команды
Резников: Ракеты Harpoon будут применять подготовленные украинские команды
Фото: EPA

Береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников 28 мая.

"Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", – написал он.

Резников отметил, что предоставление Украине этих ракет стало результатом сотрудничества нескольких государств.

"Это позволило нам получить Harpoon от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – большого друга Украины Бена Уоллеса", – добавил глава Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/418133533656337

Контекст:

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

Резников сообщал, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что пусковые установки и ракеты Harpoon Украине передаст Дания.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, Черное море, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (84867)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (53723)
3
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (45661)
4
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (42701)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (31579)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (29408)
7
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (22790)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (22699)
 
 
 
 