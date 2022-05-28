Резников: Уверен, что боевое братство ракет Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным

"Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", – написал он.

Резников отметил, что предоставление Украине этих ракет стало результатом сотрудничества нескольких государств.

"Это позволило нам получить Harpoon от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – большого друга Украины Бена Уоллеса", – добавил глава Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)