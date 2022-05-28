Резников: Уверен, что боевое братство ракет Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным

"Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", – написал он.
Резников отметил, что предоставление Украине этих ракет стало результатом сотрудничества нескольких государств.
"Это позволило нам получить Harpoon от датских партнеров с участием британских друзей. Я уже не раз отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – большого друга Украины Бена Уоллеса", – добавил глава Минобороны.
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Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).
Резников сообщал, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что пусковые установки и ракеты Harpoon Украине передаст Дания.