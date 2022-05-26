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Израиль запретил передачу Украине противотанковых ракет Spike – СМИ

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Ракеты Spike производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии
Ракеты Spike производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии
Фото: wikimedia.org

Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии. Об этом изданию Axios заявили два неназванных официальных представителя США и Израиля.

В издании напомнили, что две недели назад глава министерства обороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон для переговоров с представителями Пентагона.

На этих переговорах заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о том, чтобы страны по всему миру снабжали Украину оружием, говорят источник. В частности, он спросил у Эшеля, даст ли Израиль разрешение Германии на передачу противотанковых ракет Spike Украине.

Эти ракеты производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне.

По словам источников, Эшель отклонил запрос, сообщив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил журналистам, что Израиль обеспокоен тем, что российские солдаты будут убиты из оружия израильского производства. По его словам, это может привести к тому, что Россия нанесет впоследствии ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Журналисты подчеркнули, что Россия обладает большим влиянием в Сирии, но позволяет Израилю свободно действовать там против Ирана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, Израиль, оружие, война, война России против Украины, ракеты
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