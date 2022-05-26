Израиль запретил передачу Украине противотанковых ракет Spike – СМИ

В издании напомнили, что две недели назад глава министерства обороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон для переговоров с представителями Пентагона.

На этих переговорах заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль поднял вопрос о том, чтобы страны по всему миру снабжали Украину оружием, говорят источник. В частности, он спросил у Эшеля, даст ли Израиль разрешение Германии на передачу противотанковых ракет Spike Украине.

Эти ракеты производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне.

По словам источников, Эшель отклонил запрос, сообщив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил журналистам, что Израиль обеспокоен тем, что российские солдаты будут убиты из оружия израильского производства. По его словам, это может привести к тому, что Россия нанесет впоследствии ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Журналисты подчеркнули, что Россия обладает большим влиянием в Сирии, но позволяет Израилю свободно действовать там против Ирана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)