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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почему бы и нет?" Полученных Украиной ракет Harpoon уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ – спикер Одесской ОВА

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Береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon, сообщил 28 мая министр обороны Резников (фото иллюстративное)
Береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon, сообщил 28 мая министр обороны Резников (фото иллюстративное)
Фото: wikipedia.org

С помощью противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon, которые уже получила Украина, можно потопить Черноморский флот (ЧФ) РФ.

Об этом 28 мая в Telegram отметил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР Harpoon, для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер… Сейчас нам передано столько Harpoon, что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?" – написал Братчук.

Он рассказал, что после выполнения стартовой горки ракета Harpoon снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет, а затем снижается до двух метров и поражает цель.

"Прекрасная, между прочим, противокорабельная ракета! Ее эффективность была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях", – подчеркнул Братчук.

Министр обороны Алексей Резников сообщил 28 мая, что береговая оборона Украины "не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды".

"Уверен, что боевое братство Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу", – написал он в Facebook.

По словам Резникова, Украина получила ПКР Harpoon от датских партнеров с участием Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

Резников сообщал, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что пусковые установки и ракеты Harpoon Украине передаст Дания.

Теги: Россия, Украина, Черное море, Черноморский флот РФ, флот, оборона, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, корабли, спикер, российские оккупанты, Сергей Братчук
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