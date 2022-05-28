"Почему бы и нет?" Полученных Украиной ракет Harpoon уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ – спикер Одесской ОВА

Об этом 28 мая в Telegram отметил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
"По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР Harpoon, для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер… Сейчас нам передано столько Harpoon, что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?" – написал Братчук.
Он рассказал, что после выполнения стартовой горки ракета Harpoon снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет, а затем снижается до двух метров и поражает цель.
"Прекрасная, между прочим, противокорабельная ракета! Ее эффективность была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях", – подчеркнул Братчук.
Министр обороны Алексей Резников сообщил 28 мая, что береговая оборона Украины "не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды".
"Уверен, что боевое братство Harpoon и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу", – написал он в Facebook.
По словам Резникова, Украина получила ПКР Harpoon от датских партнеров с участием Великобритании.
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Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).
Резников сообщал, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что пусковые установки и ракеты Harpoon Украине передаст Дания.