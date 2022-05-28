Подоляк о потребности в РСЗО: Тяжело воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить

"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного тяжело воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что системы MLRS нужны Украины "здесь и сейчас".

Якщо Захід справді хоче перемоги * , може, час уже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)