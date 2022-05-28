Подоляк о потребности в РСЗО: Тяжело воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить

"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного тяжело воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что системы MLRS нужны Украины "здесь и сейчас".
Якщо Захід справді хоче перемоги * , може, час уже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають із відстані 70 км, а тобі немає чим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине MLRS, так как опасаются, что ВСУ ударят американскими ракетами по территории РФ и что это может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км. Такие РСЗО имеется на вооружении ряда стран.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона обращается относительно таких РСЗО ко многим странам. "Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – объяснял он.