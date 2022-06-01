США поставят Украине новые ракетные системы и боеприпасы – Байден

Байден заявил, что американы будут помогать укреплять обороноспособность Украины, "потому что понимают, что свобода не бесплатна" Фото: EPA

Он подчеркнул, что новое вооружение позволит украинским военнослужащим более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине.

Байден также пообещал, что США продолжать поставлять Украине другое современное вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Глава Белого дома написал, что США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. Вашингтон решил направить новую партию вооружения, чтобы Украина могла сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, продолжил он.

Байден отметил, что переговоры Украины и России зашли в тупик не из-за позиции Украины, а потому что именно Россия хочет и дальше вести войну, пытаясь захватить как можно больше украинской территории.

Президент США заявил, что американы будут и в дальнейшем помогать укреплять обороноспособность Украины и останутся вместе с украинским народом, "потому что понимают, что свобода не бесплатна".

Байден убежден, что президент РФ Владимир Путин не ожидал, что поддержка Украины будет настолько солидарной, а ответ на агрессию со стороны западных стран настолько сильным, но он просчитался. Если Путин ожидает, что в ближайшие месяцы мир изменит позицию, то он ошибается, подчеркнул президент США.

The New York Times со cсылкой на информацию Белого дома сообщила, что передовые ракетные системы и боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи стоимостью $700 млн. О нем, как отметил телеканал CNN, официально объявят 1 июня. Это будет 11-й пакет помощи.

Высокопоставленные представители администрации президента США рассказали журналистам, что речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, они будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. CNN отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

В Белом доме рассказали, что согласились поставить Украине HIMARS только после заверения, что украинская армия не будет использовать системы для атак на территории России.

По данным "Голоса Америки", украинским военнослужащим потребуется не менее одной-двух недель, чтобы научиться использовать эти системы.

Американская реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: EPA