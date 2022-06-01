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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США поставят Украине новые ракетные системы и боеприпасы – Байден

Байден заявил, что американы будут помогать укреплять обороноспособность Украины, "потому что понимают, что свобода не бесплатна"
Байден заявил, что американы будут помогать укреплять обороноспособность Украины, "потому что понимают, что свобода не бесплатна"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты передадут Украине "более совершенные" ракетные системы и боеприпасы. Об этом он написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала вечером 31 мая.

Он подчеркнул, что новое вооружение позволит украинским военнослужащим более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине. 

Байден также пообещал, что США продолжать поставлять Украине другое современное вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Глава Белого дома написал, что США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. Вашингтон решил направить новую партию вооружения, чтобы Украина могла сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, продолжил он. 

Байден отметил, что переговоры Украины и России зашли в тупик не из-за позиции Украины, а потому что именно Россия хочет и дальше вести войну, пытаясь захватить как можно больше украинской территории. 

Президент США заявил, что американы будут и в дальнейшем помогать укреплять обороноспособность Украины и останутся вместе с украинским народом, "потому что понимают, что свобода не бесплатна".

Байден убежден, что президент РФ Владимир Путин не ожидал, что поддержка Украины будет настолько солидарной, а ответ на агрессию со стороны западных стран настолько сильным, но он просчитался. Если Путин ожидает, что в ближайшие месяцы мир изменит позицию, то он ошибается, подчеркнул президент США.

The New York Times со cсылкой на информацию Белого дома сообщила, что передовые ракетные системы и боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи стоимостью $700 млн. О нем, как отметил телеканал CNN, официально объявят 1 июня. Это будет 11-й пакет помощи.

Высокопоставленные представители администрации президента США рассказали журналистам, что речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, они будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. CNN отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

В Белом доме рассказали, что согласились поставить Украине HIMARS только после заверения, что украинская армия не будет использовать системы для атак на территории России

По данным "Голоса Америки", украинским военнослужащим потребуется не менее одной-двух недель, чтобы научиться использовать эти системы. 

Американская реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: EPA
Американская реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: EPA

Контекст:

"Голос Америки" сообщил, что с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили около $4,6 на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе примерно $3,9 млрд с начала полномасштабного вторжения России. После нападения РФ США поставили Украине почти 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники

Новый пакет военной помощи, о котором объявят 1 июня, будет первым, в котором используют средства из суммы в размере $40 млрд, недавно утвержденной Конгрессом.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, вертолет, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, российская агрессия, война России против Украины, Javelin, ракетный комплекс, Stinger, HIMARS
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