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Зеленский – Стэнфорду: Украина уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии

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Зеленский выступил по видеосвязи
Зеленский выступил по видеосвязи
Фото: president.gov.ua

27 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к сообществу Стэнфордского университета США, что Украина является страной, где "возможно все". Ролик размещен в Fаcebook Офиса президента Украины, текст обращения опубликован на сайте ОП.

Зеленский отметил, что с сентября 2021 года, когда он впервые обращался к сообществу Стэнфорда, "очень многое поменялось", в частности, началась открытая война России против Украины.

"Теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, о чем другие многие годы просто боялись подумать. Украина – это страна, которая уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии. Армии, которая якобы за несколько дней могла бы завоевать всех, кого хочет. Но Украина – это страна, в которой российская армия продолжает вести войну, которую не хочет заканчивать", – сказал он.

По словам президента, сейчас Россия "пытается оккупировать все государство".

"Но мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы думать о будущем Украины, которая есть и будет открыта для мира. Между сентябрем прошлого года и маем этого года наше общество пережило столько, что я бы не пожелал ни одному народу. И нам предстоит пройти новый путь с мая этого года и, скажем, до нового сентября", – заявил Зеленский.

Он отметил, "что этот путь будет очень сложным, очень болезненным".

"Это будет путь, на котором молодые люди будут смотреть не на преподавателей в университетах и не на своих друзей из мирной жизни, как это делаете вы. А на собратьев в окопах. И на врагов, которые видны в прицел или на видео с беспилотника разведки. Но я знаю также, что для Украины на этом пути обязательно придет этап, за которым начнется мир", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что война с Россией продолжается с 2014 года и все эти годы в Украине от оружия оккупантов гибнут мирные жители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2225725807593076/

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией". 

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

Сейчас РФ сосредоточила свои войска на Донбассе, для наступления там она задействовала всю мощь оставшейся армии, сказал Зеленский.

Теги: Россия, США, оружие, война, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, войска, российские оккупанты
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