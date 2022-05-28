Зеленский – Стэнфорду: Украина уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии

Зеленский отметил, что с сентября 2021 года, когда он впервые обращался к сообществу Стэнфорда, "очень многое поменялось", в частности, началась открытая война России против Украины.

"Теперь всему миру известно, что в Украине возможно даже то, о чем другие многие годы просто боялись подумать. Украина – это страна, которая уничтожила миф о чрезвычайной мощи российской армии. Армии, которая якобы за несколько дней могла бы завоевать всех, кого хочет. Но Украина – это страна, в которой российская армия продолжает вести войну, которую не хочет заканчивать", – сказал он.

По словам президента, сейчас Россия "пытается оккупировать все государство".

"Но мы чувствуем в себе достаточно сил, чтобы думать о будущем Украины, которая есть и будет открыта для мира. Между сентябрем прошлого года и маем этого года наше общество пережило столько, что я бы не пожелал ни одному народу. И нам предстоит пройти новый путь с мая этого года и, скажем, до нового сентября", – заявил Зеленский.

Он отметил, "что этот путь будет очень сложным, очень болезненным".

"Это будет путь, на котором молодые люди будут смотреть не на преподавателей в университетах и не на своих друзей из мирной жизни, как это делаете вы. А на собратьев в окопах. И на врагов, которые видны в прицел или на видео с беспилотника разведки. Но я знаю также, что для Украины на этом пути обязательно придет этап, за которым начнется мир", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что война с Россией продолжается с 2014 года и все эти годы в Украине от оружия оккупантов гибнут мирные жители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)