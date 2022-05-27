Зеленский: Если мир объединится и ответит на агрессию России против Украины, войну можно завершить за недели

"Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", – сказал Зеленский.

Он считает, что "Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис", устроив блокаду украинских морских портов, откуда не могут выйти суда с зерном. Зеленский подчеркнул, что российская армия в Украине сознательно минирует поля и уничтожает сельскохозяйственную технику.

По словам президента Украины, Россия этим занимается, "чтобы увеличить зависимость других стран от себя и доступ к продовольствию стал еще одним фактором давления в глобальной политике".

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старину", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)