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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если мир объединится и ответит на агрессию России против Украины, войну можно завершить за недели

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Зеленский: Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис
Зеленский: Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис
Фото: president.gov.ua

Войну России против Украины реально прекратить в течение недель, заявил 27 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к политикам и народу Индонезии в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia. Обращение опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

"Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", – сказал Зеленский.

Он считает, что "Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис", устроив блокаду украинских морских портов, откуда не могут выйти суда с зерном. Зеленский подчеркнул, что российская армия в Украине сознательно минирует поля и уничтожает сельскохозяйственную технику.

По словам президента Украины, Россия этим занимается, "чтобы увеличить зависимость других стран от себя и доступ к продовольствию стал еще одним фактором давления в глобальной политике".

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старину", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5489470047763638/

Теги: Россия, Индонезия, война, оккупация, вторжение, политика, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, обращение, российские оккупанты, зерно
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