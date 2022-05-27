Зеленский: Откуда взялось столько могущества у тех кто блокирует шестой пакет санкций ЕС?

Зеленский: Украина всегда будет независимым государством, и его не сломить. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свободу, а России – за эту бессмысленную войну Фото: president.gov.ua

Зеленский начал свою речь с упоминания об обороне донецкого аэропорта (26 мая – восьмая годовщина с начала боев за ДАП).

"И в тот день, и в любой день потом и сегодня можно уверенно сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломить. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту бессмысленную войну против нас. И второе. Катастрофическое развитие событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как своей ситуации", – сказал он.

По мнению президента, также такого развития событий можно было избежать, если бы "сильные мира не заигрывали с РФ, а реально надавили" на нее ради прекращения войны.

"Вот просто посмотрите на ситуацию сейчас. Сколько уже недель ЕС пытается согласовать шестой пакет санкций против РФ, пока она получает от европейцев почти €1 млрд в день за поставки энергоресурсов. Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции, но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор разрешено иметь столько могущества? В частности – во внутренне европейских процедурах. Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина призывает предоставить ей оружие, необходимое, чтобы изменить характер боев и двигаться "более уверенно к изгнанию оккупантов", в частности – реактивные системы залпового огня MRLS. Последние, по его словам, реально необходимы, чтобы остановить российскую агрессию.

"Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – добавил президент.

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