Россия продолжает зарабатывать сумасшедшие деньги на энергоносителях, иногда более $1 млрд в день – Зеркаль

Об этом чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила 25 мая в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция велась на YouTube-канале фонда.

"У России есть резервы, которые касаются энергетики. Она постоянно продает нефть, газ и другие энергетические товары. [...] Россияне продолжают зарабатывать деньги, эти деньги сейчас сумасшедшие, иногда это более 1 млрд в день. Конечно, жаль, что эти средства идут в бюджет РФ, а не аккумулируются на отдельном счету", – сказала она в контексте разговора о репарациях и нефтяном эмбарго.

Зеркаль не назвала валюту, в которой РФ получает прибыль. Пресс-служба форума уточнила, что речь именно о долларах.

Росіяни продовжують заробляти шалені кошти на енергоносіях. Іноді йдеться про понад * 1 млрд в день, – Олена Зеркаль #Zerkal #КБФ. pic.twitter.com/C8zlRu9XRg — Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) May 25, 2022

По словам Зеркаль, предложение Украины о накапливании на отдельном счету средств за продажу российских энергоресурсов не нашла "большой поддержки" в ЕС и "немного зависла в воздухе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)