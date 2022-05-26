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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия продолжает зарабатывать сумасшедшие деньги на энергоносителях, иногда более $1 млрд в день – Зеркаль

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Зеркаль: Жаль, что эти средства идут в бюджет РФ
Зеркаль: Жаль, что эти средства идут в бюджет РФ
Фото: Lana Zerkal / Facebook

Россия продолжает зарабатывать на продаже энергоносителей, зарабатывая на этом иногда более $1 млрд в день.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила 25 мая в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция велась на YouTube-канале фонда.

"У России есть резервы, которые касаются энергетики. Она постоянно продает нефть, газ и другие энергетические товары. [...] Россияне продолжают зарабатывать деньги, эти деньги сейчас сумасшедшие, иногда это более 1 млрд в день. Конечно, жаль, что эти средства идут в бюджет РФ, а не аккумулируются на отдельном счету", – сказала она в контексте разговора о репарациях и нефтяном эмбарго.

Зеркаль не назвала валюту, в которой РФ получает прибыль. Пресс-служба форума уточнила, что речь именно о долларах. 

По словам Зеркаль, предложение Украины о накапливании на отдельном счету средств за продажу российских энергоресурсов не нашла "большой поддержки" в ЕС и "немного зависла в воздухе". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), с 24 февраля только страны ЕС заплатили России за нефть, уголь и газ 54,1 млрд. Страны ЕС приобретают 71% от всего объема экспортируемого Россией угля, нефти и газа, сообщали в организации 28 апреля. 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 апреля заявлял, что страны ЕС ежедневно платят России €1 млрд за энергоресурсы. В том числе из-за этого РФ продолжает агрессию против Украины, считают в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, энергетика, бюджет, нефть, агрессия, эмбарго, прибыль, Елена Зеркаль, деньги, Евросоюз, продажа, энергия, Киевский форум по безопасности
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