Ахметов назвал действия России геноцидом

"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без единой причины и предлога, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине – это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду – для меня это недопустимо", – заявил бизнесмен.
Ахметов подчеркнул, что сейчас все его усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.
"После встречи с президентом 23 февраля вечером я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Большинство, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот же вопрос: почему я не уехал сразу? Вам отвечу то же, что сказал и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и тут же улететь – недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", – отметил бизнесмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле Ахметов заявил, что сегодня задача бизнеса – помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство. Бизнесмен также говорил, что после победы поможет восстанавливать разрушенный оккупантами Мариуполь.
16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе.
18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.
22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.
23 февраля бизнесмен вернулся в Украину.