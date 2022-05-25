За три месяца из Украины выехали почти 5 млн человек, больше 2 млн въехали в страну – Госпогранслужба

С начала полномасштабной войны уехали из Украины 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых – украинские граждане. В то же время вернулись в Украину за это время более 2,2 млн украинцев, сообщили в Госпогранслужбе. Сколько в страну приезжало не украинских граждан, не уточняется.

В ведомстве отметили, что с 10 мая больше украинцев въезжает в Украину, чем уезжает из страны.

Также пограничники сообщили, что оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)