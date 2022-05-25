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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За три месяца из Украины выехали почти 5 млн человек, больше 2 млн въехали в страну – Госпогранслужба

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С 10 мая поток украинцев на въезд в Украину превышает число покидающих страну
С 10 мая поток украинцев на въезд в Украину превышает число покидающих страну
Фото: depositphotos.com (архив)

С 24 февраля по 24 мая украинские пограничники оформили более 7,4 млн человек, которые пересекли государственную границу в обоих направлениях. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

С начала полномасштабной войны уехали из Украины 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых – украинские граждане. В то же время вернулись в Украину за это время более 2,2 млн украинцев, сообщили в Госпогранслужбе. Сколько в страну приезжало не украинских граждан, не уточняется.

В ведомстве отметили, что с 10 мая больше украинцев въезжает в Украину, чем уезжает из страны. 

Также пограничники сообщили, что оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/345198657719011

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ООН на 24 мая, с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули 6,6 млн человек. Главный поток беженцев в Европе приняли Польша, Румыния и Венгрия. По информации ООН, более 945 тыс. человек были вывезены россиянами на территорию РФ

В ООН также сообщают, что с 28 февраля в Украину въехали 2,1 млн человек, но отмечают, что эти перемещения "могут носить маятниковый характер и не обязательно свидетельствует об устойчивом возвращении". Госпогранслужба в начале марта сообщала, что большинство въезжающих – мужчины, которые "возвращаются на Родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев и не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.

Теги: граница, Госпогранслужба, беженцы, пограничники, война России против Украины
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