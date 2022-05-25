За три месяца из Украины выехали почти 5 млн человек, больше 2 млн въехали в страну – Госпогранслужба

С начала полномасштабной войны уехали из Украины 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых – украинские граждане. В то же время вернулись в Украину за это время более 2,2 млн украинцев, сообщили в Госпогранслужбе. Сколько в страну приезжало не украинских граждан, не уточняется.
В ведомстве отметили, что с 10 мая больше украинцев въезжает в Украину, чем уезжает из страны.
Также пограничники сообщили, что оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ООН на 24 мая, с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули 6,6 млн человек. Главный поток беженцев в Европе приняли Польша, Румыния и Венгрия. По информации ООН, более 945 тыс. человек были вывезены россиянами на территорию РФ.
В ООН также сообщают, что с 28 февраля в Украину въехали 2,1 млн человек, но отмечают, что эти перемещения "могут носить маятниковый характер и не обязательно свидетельствует об устойчивом возвращении". Госпогранслужба в начале марта сообщала, что большинство въезжающих – мужчины, которые "возвращаются на Родину для защиты ее суверенитета и территориальной целостности".
Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев и не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.