Больше недели число въезжающих в Украину превышает количество выезжающих – Госпогранслужба

По данным ведомства, за последние сутки страну покинула 31 тыс. человек, вернулись – 37 тыс. Тенденция превышения количества въезжающих в страну над числом выезжающих сохраняется всю последнюю неделю.
Количество оформленных автомобилей с гуманитарной помощью, упавшее в последние дни, 17 мая также выросло со 150 до 293 машин за сутки.
Польская пограничная служба отчиталась в Тwitter, что 17 мая приняла 26 тыс. украинцев, выехали в обратном направлении 20 тыс. человек. Всего с начала войны в Польшу переехали 3,442 млн, уже вернулись – 1,358 млн человек.
#Pomagamy *— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) May 18, 2022
Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przej * ciach granicznych na kierunku z * do * 3,442 mln os.
Wczoraj tj.17.05 * 20 tys.wzrost o 5% (w dn.16.05-19,2 tys.)
Dzi * do godz.07.00 * 5,6 tys. wzrost o 20%.
W dn.17.05 z * do * odprawiono 26 tys.os.,od 24.02-1,358 mln os. pic.twitter.com/0s4Ss6A6WE
По данным ООН на 16 мая с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули 6 266 844 человека, в основном это жители восточной части страны. Главный поток беженцев в Европе приняли Польша, Румыния и Венгрия.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев, 5 млн из которых за границей. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.
16 мая сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, что из эвакуации в Харьков ежедневно по железной дороге прибывает более 2 тыс. жителей, всего вернулось уже порядка 600 тыс. жителей.