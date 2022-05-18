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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больше недели число въезжающих в Украину превышает количество выезжающих – Госпогранслужба

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17 мая в страну вернулись 37 тыс. украинцев, выехала 31 тыс.
17 мая в страну вернулись 37 тыс. украинцев, выехала – 31 тыс.
Фото: EPA

Поток людей, въезжающих в Украину через западную границу, уже восемь дней превышает поток на выезд, сообщила 17 мая в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, за последние сутки страну покинула 31 тыс. человек, вернулись – 37 тыс. Тенденция превышения количества въезжающих в страну над числом выезжающих сохраняется всю последнюю неделю.

Количество оформленных автомобилей с гуманитарной помощью, упавшее в последние дни, 17 мая также выросло со 150 до 293 машин за сутки.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/341120381460172

 

Польская пограничная служба отчиталась в Тwitter, что 17 мая приняла 26 тыс. украинцев, выехали в обратном направлении 20 тыс. человек. Всего с начала войны в Польшу переехали 3,442 млн, уже вернулись – 1,358 млн человек.

Контекст:

По данным ООН на 16 мая с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули 6 266 844 человека, в основном это жители восточной части страны. Главный поток беженцев в Европе приняли Польша, Румыния и Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев5 млн из которых за границей. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.

16 мая сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, что из эвакуации в Харьков ежедневно по железной дороге прибывает более 2 тыс. жителей, всего вернулось уже порядка 600 тыс. жителей.

Теги: Польша, Госпогранслужба, беженцы, война России против Украины
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