Больше недели число въезжающих в Украину превышает количество выезжающих – Госпогранслужба

По данным ведомства, за последние сутки страну покинула 31 тыс. человек, вернулись – 37 тыс. Тенденция превышения количества въезжающих в страну над числом выезжающих сохраняется всю последнюю неделю.

Количество оформленных автомобилей с гуманитарной помощью, упавшее в последние дни, 17 мая также выросло со 150 до 293 машин за сутки.

Польская пограничная служба отчиталась в Тwitter, что 17 мая приняла 26 тыс. украинцев, выехали в обратном направлении 20 тыс. человек. Всего с начала войны в Польшу переехали 3,442 млн, уже вернулись – 1,358 млн человек.

#Pomagamy *

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przej * ciach granicznych na kierunku z * do * 3,442 mln os.

Wczoraj tj.17.05 * 20 tys.wzrost o 5% (w dn.16.05-19,2 tys.)

Dzi * do godz.07.00 * 5,6 tys. wzrost o 20%.

W dn.17.05 z * do * odprawiono 26 tys.os.,od 24.02-1,358 mln os. pic.twitter.com/0s4Ss6A6WE — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) May 18, 2022