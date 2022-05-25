В оккупированном Севастополе на подводные лодки РФ загружают "Калибры". Фото

У причалов в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки Черноморского флота проекта "Варшавянка", к одному из этих причалов два портовых буксира притянули самоходный плавучий кран СПК-46150.

На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных грузовика КамАЗ, в кузовах автомобилей видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами, отмечают журналисты.

Фото: krymr.com

В составе Черноморского флота России шесть подводных лодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

На вооружении каждой из таких подлодок – по четыре ракеты "Калибр". Россия наносит ракетные удары по Украине в том числе с подводных лодок из акватории Черного моря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)