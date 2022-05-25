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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разбитое жилье и торговый центр. Запорожская ОВА показала последствия утреннего ракетного обстрела. Видео

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Повреждения получили более 60 жилых домов
Повреждения получили более 60 жилых домов
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

Видео последствий ракетного удара российской армии по Запорожью, который произошел утром 25 мая, опубликовала областная военная администрация в Telegram.

На нем видны жилые дома с поврежденными фасадами и без окон, коммунальщики разбирают завалы разрушенных магазинов торгово-развлекательного центра.

Утром 25 мая агрессор выпустил по городу четыре крылатые ракеты, одну из них, по сообщению ОВА, сбили силы противовоздушной обороны. Предварительно известно об одной погибшей и трех раненых.

Пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев рассказал, что от удара пострадала гражданская инфраструктура в Шевченковском и Александровском районах. Повреждения получили по меньшей мере 62 дома и торговый центр "Аврора".

Telegram-канал "Труха" опубликовал сам момент взрыва в ТЦ.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок. 12 мая российская ракета также попала в частный дом. Кроме того, оккупанты минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

По информации президента Украины Владимира Зеленского на 23 мая, с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство из них было использовано для атак по гражданским объектам. Также за это время было уже более 3 тыс. авиаударов российских самолетов и вертолетов.

Теги: Запорожье, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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