Разбитое жилье и торговый центр. Запорожская ОВА показала последствия утреннего ракетного обстрела. Видео

На нем видны жилые дома с поврежденными фасадами и без окон, коммунальщики разбирают завалы разрушенных магазинов торгово-развлекательного центра.

Утром 25 мая агрессор выпустил по городу четыре крылатые ракеты, одну из них, по сообщению ОВА, сбили силы противовоздушной обороны. Предварительно известно об одной погибшей и трех раненых.

Пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев рассказал, что от удара пострадала гражданская инфраструктура в Шевченковском и Александровском районах. Повреждения получили по меньшей мере 62 дома и торговый центр "Аврора".

Telegram-канал "Труха" опубликовал сам момент взрыва в ТЦ.