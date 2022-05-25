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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с утра запустили четыре ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО – администрация

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Одну из ракет сбила украинская противовоздушная оборона
Одну из ракет сбила украинская противовоздушная оборона
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Оккупанты утром 25 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщила в Telegram областная государственная администрация.

"Сегодня, 25 мая, в 5.13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, они обследуют пораженную территорию. 

"Информация будет уточнена впоследствии", – пообещали в администрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок. 12 мая российская ракета также попала в частный дом. Кроме того, оккупанты минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Теги: Запорожье, ПВО, Запорожская область, война России против Украины, ракеты, ракета, крылатая ракета
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