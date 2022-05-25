Оккупанты с утра запустили четыре ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО – администрация

"Сегодня, 25 мая, в 5.13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, они обследуют пораженную территорию.
"Информация будет уточнена впоследствии", – пообещали в администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок. 12 мая российская ракета также попала в частный дом. Кроме того, оккупанты минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.