Оккупанты с утра запустили четыре ракеты по Запорожью, одну сбила ПВО – администрация

"Сегодня, 25 мая, в 5.13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, они обследуют пораженную территорию.

"Информация будет уточнена впоследствии", – пообещали в администрации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)