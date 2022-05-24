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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ 23 мая сбили шесть беспилотников и крылатую ракету оккупантов – командование Воздушных сил

Украинские военные сбили крылатую ракету
Украинские военные сбили крылатую ракету
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки 23 мая украинские военные сбили шесть российских беспилотников и крылатую ракету. Об этом сообщил пресс-центр Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, но фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наше ПВО", – говорится в сообщении.

23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой оккупантов, отметили в пресс-центре.

"Истребитеь Воздушных сил уничтожил крылатую ракету. А подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат". В целом – семь воздушных целей", – сообщили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/379869117514376

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 23 мая, оккупанты в войне против Украины потеряли около 29,2 тыс. человек личного состава, а также 204 самолета, 170 вертолетов, 110 крылатых ракет и 476 беспилотников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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