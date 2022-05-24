ВСУ 23 мая сбили шесть беспилотников и крылатую ракету оккупантов – командование Воздушных сил

"Противник несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, но фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наше ПВО", – говорится в сообщении.

23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой оккупантов, отметили в пресс-центре.

"Истребитеь Воздушных сил уничтожил крылатую ракету. А подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10" и один типа "Гранат". В целом – семь воздушных целей", – сообщили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)