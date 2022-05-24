Оккупанты ударили по железной дороге в Днепропетровской области четырьмя ракетами – глава обладминистрации

"Неспокойный день с бесконечными тревогами. У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Есть серьезные разрушения железнодорожной колеи и контактной сети", – написал он.

Глава ОВА отметил, что пока неясно, когда будет возобновлено движение по железной дороге.

"В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. Люди не пострадали", – объяснил Резниченко.

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