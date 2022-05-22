Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, погиб минимум один человек – глава ОВА

Он сообщил, что в результате удара погиб минимум один человек.

Бунечко подчеркнул, что информация предварительная, так как на месте взрыва продолжают разбирать завалы.

"Пока ничего конкретного сказать не могу, разве что уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту снова пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна", – сказал он.

Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило в Facebook, что около 13.00 оккупанты нанесли удар по объектам инфраструктуры в Житомирской области.

"Четыре крылатые ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр". Три ракеты ликвидированы авиацией и одна – подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения. По имеющейся информации, Житомирская область атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования", – говорится в сообщении.

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