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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Житомирской области агент оккупантов пытался устроиться в Вооруженные силы Украины, он задержан – СБУ

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Задержанный добровольно сотрудничал с оккупантами, отметили в СБУ
Задержанный добровольно сотрудничал с оккупантами, отметили в СБУ
Фото: ЕРА

В Житомирской области задержан мужчина, который работал на Россию и пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом 22 мая проинформировала в Facebook Служба безопасности Украины.

"В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов", – говорится в сообщении.

Спецслужба выяснила, что жителя Киевской области россияне завербовали в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Во время оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал "наводку" относительно адресов проживания бывших участников АТО. Кроме того, злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов", – объяснили в СБУ.

По ее данным, после деоккупации населенного пункта "российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат относительно призыва и зачисления в одну из воинских частей".

"Сотрудники СБУ разоблачили эти планы и задержали предателя. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1229380387598100/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После открытого вторжения в Украину 24 февраля российские войска оккупировали часть Киевской и Житомирской областей.

В начале апреля оккупанты были изгнаны из северных регионов Украины.

Теги: Россия, СБУ, война, шпионаж, оккупация, Киевская область, военкомат, Житомирская область, вторжение, преступление, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, мужчины
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