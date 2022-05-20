Нацполиция задержала жителя Киевской области за сотрудничество с врагом во время оккупации

По данным полиции, мужчина показывал российским военным позиции для расположения техники, с которых они вели обстрелы Фото: Національна поліція України / Facebook

По данным следствия, в марте подозреваемый предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года, и других лиц, которые имели огнестрельное оружие и могли оказывать сопротивление.

"В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего тот был подвергнут пыткам", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчину подозревают в том, что он, хорошо зная местность, показывал российским военным позиции для выгодного расположения военной техники с целью обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих ВСУ.

"В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами, для продолжения своей преступной деятельности в пользу врага он пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины", – заявили в полиции.

Во время обыска у задержанного изъяли радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.