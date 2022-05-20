ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацполиция задержала жителя Киевской области за сотрудничество с врагом во время оккупации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным полиции, мужчина показывал российским военным позиции для расположения техники, с которых они вели обстрелы
По данным полиции, мужчина показывал российским военным позиции для расположения техники, с которых они вели обстрелы
Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители задержали жителя села Лубянка Киевской области, который, по данным следствия, во время оккупации российскими войсками Бучанского района сотрудничал с врагом. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, в марте подозреваемый предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года, и других лиц, которые имели огнестрельное оружие и могли оказывать сопротивление.

"В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего тот был подвергнут пыткам", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчину подозревают в том, что он, хорошо зная местность, показывал российским военным позиции для выгодного расположения военной техники с целью обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих ВСУ.

"В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами, для продолжения своей преступной деятельности в пользу врага он пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины", – заявили в полиции.

Во время обыска у задержанного изъяли радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/334430165493687

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено почти 1300 тел убитых мирных жителей.

Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.

Теги: оккупация, Киевская область, госизмена, ВСУ, Национальная полиция, подозрение, Нацполиция, российские оккупанты, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (543071)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (360949)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (76618)
4
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (29780)
5
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (25645)
6
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (17455)
7
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16428)
8
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (15690)
 
 
 
 