Нацполиция задержала жителя Киевской области за сотрудничество с врагом во время оккупации

По данным следствия, в марте подозреваемый предоставлял российским оккупантам информацию о местах проживания военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года, и других лиц, которые имели огнестрельное оружие и могли оказывать сопротивление.
"В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего тот был подвергнут пыткам", – говорится в сообщении.
Кроме того, мужчину подозревают в том, что он, хорошо зная местность, показывал российским военным позиции для выгодного расположения военной техники с целью обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих ВСУ.
"В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами, для продолжения своей преступной деятельности в пользу врага он пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины", – заявили в полиции.
Во время обыска у задержанного изъяли радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено почти 1300 тел убитых мирных жителей.
Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.