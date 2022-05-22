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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы". Глава Днепропетровской ОВА сообщил о ракетном ударе россиян

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Ракета попала в реку Самара, отметил глава ОВА
Ракета попала в реку Самара, отметил глава ОВА
Фото: wikipedia.org (архив)

22 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, сообщил в Telegram председатель областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас "прилет" в Павлоградском районе. Ракета попала в реку Самара. Люди не пострадали. Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", – иронично написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.

Теги: Россия, война, оккупация, Павлоград, Днепропетровская область, вторжение, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракета, российские оккупанты
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