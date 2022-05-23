В Кировоградской области сбили ракету российских оккупантов – глава обладминистрации

"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности", – написал он.

Райкович уточнил, что погибших и травмированных нет, и поблагодарил за это Вооруженные силы Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)