ПВО сбила ракету над Киевской областью – администрация

"Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Власти Киевской области призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. В начале апреля ряд областей на севере страны был освобожден от российских оккупантов, но они продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины.