ПВО сбила ракету над Киевской областью – администрация

"Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Власти Киевской области призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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