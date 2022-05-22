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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила ракету над Киевской областью – администрация

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Российскую ракету сбили над киевской областью
Российскую ракету сбили над киевской областью
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинская противовоздушная оборона 22 мая сбила ракету российских оккупантов в Фастовском районе Киевской области. Об этом Киевская областная военная администрация сообщила в Telegram.

"Внимание! Сегодня над Фастовским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Власти Киевской области призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. В начале апреля ряд областей на севере страны был освобожден от российских оккупантов, но они продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины.

Теги: Киевская область, ПВО, война России против Украины, ракеты, ракета
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