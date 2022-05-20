Над Львовской областью сбили российскую ракету – глава ОВА

"Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8.00 19 мая до 8.00 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена крылатая ракета. Благодарю наши силы ПВО, что небо над Львовской областью осталось спокойным", – отметил он.
Козицкий также рассказал, что власти области приютили еще 300 людей из других регионов. Как внутренне перемещенные лица зарегистрировались уже более 239 тыс. вынужденных переселенцев. Из них 75 тыс. – дети.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.
С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.