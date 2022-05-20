Над Львовской областью сбили российскую ракету – глава ОВА

"Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8.00 19 мая до 8.00 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена крылатая ракета. Благодарю наши силы ПВО, что небо над Львовской областью осталось спокойным", – отметил он.

Козицкий также рассказал, что власти области приютили еще 300 людей из других регионов. Как внутренне перемещенные лица зарегистрировались уже более 239 тыс. вынужденных переселенцев. Из них 75 тыс. – дети.

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