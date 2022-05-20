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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Львовской областью сбили российскую ракету – глава ОВА

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Ракету сбили украинские силы ПВО
Ракету сбили украинские силы ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные сбили российскую ракету во Львовской области. Об этом написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8.00 19 мая до 8.00 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена крылатая ракета. Благодарю наши силы ПВО, что небо над Львовской областью осталось спокойным", – отметил он.

Козицкий также рассказал, что власти области приютили еще 300 людей из других регионов. Как внутренне перемещенные лица зарегистрировались уже более 239 тыс. вынужденных переселенцев. Из них 75 тыс. – дети.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, ПВО, Львовская область, война России против Украины, ракета, Максим Козицкий
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