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25 апреля, 2022
 
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Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла

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Одесситка во время ракетного обстрела российских оккупантов оказалась в салоне красоты
Одесситка во время ракетного обстрела российских оккупантов оказалась в салоне красоты
Telegram-канал "НВ Одесса"

Благодаря специальной шапочке из фольги, которую используют мастера во время покраски волос, одесситке удалось остаться в живых после попадания российской ракеты в дом, где находился салон красоты. Об этом она сообщила в Instagram Stories 23 апреля, видео сохранено и размещено в Telegram-канале "НВ-Одеса". Имя одесситки не называется.

В ролике одесситка крупным планом демонстрирует в кадре окровавленные руки.

"Ну что, "русский мир", здравствуй! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, "русский мир", воюешь! Сегодня мы с девочками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, "русский мир",  сказала одесситка. 

По ее словам, уже после обстрела, сняв фольгированную шапочку, она обнаружила там осколки. 

"Меня спасло течение обстоятельств – мы только закончили покраску, и я была в этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон. И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла", – отметила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 апреля, за день до Пасхи, Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. На странице ее матери Валерии Глодан указано, что ребенок родился 4 января 2022 года.

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Теги: Одесса, война России против Украины, мода и красота
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Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла
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