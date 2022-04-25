Выжившая после обстрела одесситка: В парикмахерскую прилетела ракета. Мы закончили покраску, и я была в шапочке из фольги, она меня спасла

В ролике одесситка крупным планом демонстрирует в кадре окровавленные руки.

"Ну что, "русский мир", здравствуй! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, "русский мир", воюешь! Сегодня мы с девочками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, "русский мир", – сказала одесситка.

По ее словам, уже после обстрела, сняв фольгированную шапочку, она обнаружила там осколки.

"Меня спасло течение обстоятельств – мы только закончили покраску, и я была в этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон. И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла", – отметила она.

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