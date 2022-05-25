По Запорожью, Кривому Рогу, Краматорску и Сумской области оккупанты нанесли ракетные удары, известно о серьезных разрушениях

По Краснополью, по данным Сумской ОГА, ударили ракетами из самолета, не пересекавшего государственную границу Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Ранним утром российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну сбила ПВО.

"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов Запорожья. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", – сообщили в ОГА.

Утром оккупанты нанесли также три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области, сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

"Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам Резниченко, в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. "Апостолово частично без света. Людей не задело", – отметил он.

Ночью российские оккупанты ударили ракетами по Краснополью Сумской области, по предварительным данным, жертв нет, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

"Пуск, предварительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу. Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии. Погибших предварительно нет", – написал Живицкий.

Также российский агрессор нанес ночью авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска в Донецкой области, сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв. Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас – рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам ни было", – написал он.

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