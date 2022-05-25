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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Запорожью, Кривому Рогу, Краматорску и Сумской области оккупанты нанесли ракетные удары, известно о серьезных разрушениях

По Краснополью, по данным Сумской ОГА, ударили ракетами из самолета, не пересекавшего государственную границу
По Краснополью, по данным Сумской ОГА, ударили ракетами из самолета, не пересекавшего государственную границу
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

В результате ракетного удара, нанесенного по Запорожью, предварительно известно об одной погибшей и трех раненых. Об этом сообщила областная государственная администрация.

Ранним утром российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну сбила ПВО.

"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов Запорожья. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", – сообщили в ОГА. 

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/319110517065473

Утром оккупанты нанесли также три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области, сообщил глава ОГА Валентин Резниченко. 

"Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам Резниченко, в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. "Апостолово частично без света. Людей не задело", – отметил он.

Ночью российские оккупанты ударили ракетами по Краснополью Сумской области, по предварительным данным, жертв нет, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

"Пуск, предварительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу. Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии. Погибших предварительно нет", – написал Живицкий.

Также российский агрессор нанес ночью авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору Краматорска в Донецкой области, сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв. Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас – рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам ни было", – написал он.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/543156574128934

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации президента Владимира Зеленского на 23 мая, с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство из них было использовано для атак по гражданским объектам. Также за это время было уже более 3 тыс. авиаударов российских самолетов и вертолетов.

Теги: Запорожье, Кривой Рог, Донецкая область, Сумская область, самолет, Краматорск, Днепропетровская область, Запорожская область, раненые, электроснабжение, обстрелы, Валентин Резниченко, авиаудар, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, погибшие, Дмитрий Живицкий, Александр Гончаренко, российские оккупанты, Краснополье
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