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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела из бухты в Севастополе все действующие подлодки Черноморского флота

Подводные лодки Черноморского флота РФ стояли в Южной бухте оккупированного Севастополя
Подводные лодки Черноморского флота РФ стояли в Южной бухте оккупированного Севастополя
Фото: krymr.com

Россия вывела в море все действующие подводные лодки Черноморского флота РФ из Южной бухты в оккупированном Севастополе, где они ранее стояли.

Об этом сообщило 12 мая издание "Крым.Реалии", ссылаясь на своего корреспондента. 

В составе Черноморского флота России шесть подводных лодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Каждая из них, как отмечает издание, вооружена четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия в том числе наносит удары по Украине.

О причинах вывода в море подлодок не сообщается.

Еще одна подводная лодка в составе Черноморского флота РФ – Б-871 "Алроса" (проект "Палтус") была на ремонте в Севастополе. Как сообщили "Крым.Реалии", 12 мая судоремонтное предприятие объявило, что ремонт завершен и "Алроса" после ходовых испытаний тоже вернется в строй. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Севастополь, подводная лодка, война России против Украины
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