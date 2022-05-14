Россия вывела из бухты в Севастополе все действующие подлодки Черноморского флота

Об этом сообщило 12 мая издание "Крым.Реалии", ссылаясь на своего корреспондента.

В составе Черноморского флота России шесть подводных лодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Каждая из них, как отмечает издание, вооружена четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия в том числе наносит удары по Украине.

О причинах вывода в море подлодок не сообщается.

Еще одна подводная лодка в составе Черноморского флота РФ – Б-871 "Алроса" (проект "Палтус") была на ремонте в Севастополе. Как сообщили "Крым.Реалии", 12 мая судоремонтное предприятие объявило, что ремонт завершен и "Алроса" после ходовых испытаний тоже вернется в строй.

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