Пентагон опроверг информацию минобороны РФ об американской подлодке в российских территориальных водах

В Пентагоне подчеркнули, что действуют в международных водах Фото: wikipedia.org

В минобороны РФ заявляли, что во время учений возле острова Уруп Курильской гряды российский фрегат "Маршал Шапошников" обнаружил в территориальных водах РФ американскую подлодку класса "Вирджиния", которая якобы ушла после приказа "всплыть немедленно".

Рейнс заявил, что утверждения российской стороны об операциях военных США в территориальных водах РФ не соответствуют действительности.

Представитель Пентагона подчеркнул, что американские военные "летают, плавают и безопасно работают" в международных водах.

Reuters отмечает, что США обычно наблюдают за военной деятельностью других стран "без необходимости заходить в их территориальные воды".