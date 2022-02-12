В России утверждают, что в их территориальные воды зашла американская подлодка, против нее применили спецсредства

В минобороны РФ не уточняют, о каких спецсредствах идет речь Фото: mil.ru

Утверждается, что происшествие случилось во время учений возле острова Уруп Курильской гряды: там якобы была обнаружена американская подводная лодка класса "Вирджиния".

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", – говорится в заявлении ведомства.

В российском минобороны добавили, что после этого военные применили "соответствующие средства", не уточнив при этом, о чем идет речь. По версии министерства обороны РФ, после этого "американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ".

Военные США это событие около Курильских островов пока не комментировали. Представитель Пентагона сообщил AFP, что в США знают о предполагаемом инциденте в Тихом океане.

"Пока мы не можем подтвердить подробности этих сообщений", – заявил он.