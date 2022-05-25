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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пороговый уровень почти наступил". Россия использовала 60% высокоточного оружия – ГУР Минобороны

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Россия не может быстро пополнять запасы ракет, сообщили в ГУР
Россия не может быстро пополнять запасы ракет, сообщили в ГУР
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

По информации украинской военной разведки, Россия использовала около 60% высокоточного оружия. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью проекту "Крым.Реалии", которое вышло 25 мая.

Скибицкий говорит, что в первые месяцы полномасштабного вторжения ракетные обстрелы РФ были хаотичными, но сейчас ситуация изменилась. 

"Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60% запасов. По некоторым видам даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – сказал он. 

По словам представителя военной разведки, РФ не может быстро пополнять запасы ракет, как это мог делать СССР. 

"Они не обладают такими мощностями для быстрого производства высокоточного оружия, а тем более экономические и политические санкции, которые наложены на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства", – сказал он.  

Поэтому, говорит Скибицкий, РФ начала снимать с хранения советские ракеты, в том числе "Точки-У". Некоторые старые ракеты не долетают до целей, падая в "голое поле", сообщил он. 

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялись две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель – это от восьми до 12 ракет разного формата, или баллистические, или крылатые ракеты наземного либо морского воздушного базирования для того, чтобы быть готовыми поразить эту цель. Мы видим изменения и понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", – добавил представитель ГУР Минобороны. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 24 мая вечером, что РФ почти израсходовала свой боезапас ракет. По информации Пентагона на начало мая, оккупанты выпустили по Украине более 2,1 тыс. ракет. 

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла 29 апреля, что иностранных комплектующих, закупленных до введения санкций, России хватит на несколько месяцев производства ракет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, дефицит, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, крылатая ракета
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