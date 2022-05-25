"Пороговый уровень почти наступил". Россия использовала 60% высокоточного оружия – ГУР Минобороны

Скибицкий говорит, что в первые месяцы полномасштабного вторжения ракетные обстрелы РФ были хаотичными, но сейчас ситуация изменилась.

"Во-первых, иссякают запасы. По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то уже использовано около 60% запасов. По некоторым видам даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – сказал он.

По словам представителя военной разведки, РФ не может быстро пополнять запасы ракет, как это мог делать СССР.

"Они не обладают такими мощностями для быстрого производства высокоточного оружия, а тем более экономические и политические санкции, которые наложены на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать комплектующие иностранного производства", – сказал он.

Поэтому, говорит Скибицкий, РФ начала снимать с хранения советские ракеты, в том числе "Точки-У". Некоторые старые ракеты не долетают до целей, падая в "голое поле", сообщил он.

"Дефицит у них есть, активные боевые действия они уже так не ведут с использованием именно высокоточного вооружения. Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялись две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель – это от восьми до 12 ракет разного формата, или баллистические, или крылатые ракеты наземного либо морского воздушного базирования для того, чтобы быть готовыми поразить эту цель. Мы видим изменения и понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", – добавил представитель ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)