РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование – ГУР

Крейсер затонул в апреле. РФ до сих пор не признала, что по "Москве" был нанесен ракетный удар Фото: krymr.com (архив)

Он подтвердил заявление российского оборонного ведомства, что крейсер затонул, когда его буксировали в Севастополь.

К проведению спасательной операции были привлечены от пяти до семи кораблей, сказал Скибицкий.

"В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела [погибших моряков], снимали всю аппаратуру, которая там засекречена, и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", – сообщил он.

По данным издания Defence Express, крейсер затонул на глубине 50–60 метров, ориентировочные координаты – 44°56' N 31°44' E (примерно 75 км к юго-западу от мыса Тарханкут).

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