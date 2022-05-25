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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование – ГУР

Крейсер затонул в апреле. РФ до сих пор не признала, что по "Москве" был нанесен ракетный удар
Крейсер затонул в апреле. РФ до сих пор не признала, что по "Москве" был нанесен ракетный удар
Фото: krymr.com (архив)

Россия провела спасательную операцию на затонувшем крейсере "Москва", она длилась не менее двух недель. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал 24 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он подтвердил заявление российского оборонного ведомства, что крейсер затонул, когда его буксировали в Севастополь.

К проведению спасательной операции были привлечены от пяти до семи кораблей, сказал Скибицкий. 

"В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела [погибших моряков], снимали всю аппаратуру, которая там засекречена, и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", – сообщил он. 

По данным издания Defence Express, крейсер затонул на глубине 50–60 метров, ориентировочные координаты – 44°56' N 31°44' E (примерно 75 км к юго-западу от мыса Тарханкут). 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Севастополь, Черное море, Вооруженные силы Украины, корабль, крейсер, Минобороны, война России против Украины, Вадим Скибицкий, погибшие, корабли, экипаж
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