ГПСУ опубликовала новое аудио, как крейсер "Москва" предлагал защитникам Змеиного сдаться "и в старости жить в единой большой стране"

На предложение сдаться пограничники со Змеиного ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й" Фото: president.gov.ua

В описании к аудио подчеркивается, что ранее эти записи не публиковали.

"Если вы откажетесь от участия в братоубийственной войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в вооруженных силах РФ с перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию и в старости жить в единой большой стране", – говорит оккупант.

Он предлагает украинским военнослужащим "принять верное решение", остаться живыми и "жить правильно".

"Для этого достаточно только сообщить на 16-м канале о своем согласии, поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям. Разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием", – заявил оккупант с палубы тогда еще целого крейсера.

Как отметили в ГПСУ, после этого оккупантов на крейсере отправили в известном направлении.

"Да и добрались [они] до места назначения довольно феерично!" – подчеркнули в Госпогранслужбе.

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