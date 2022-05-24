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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГПСУ опубликовала новое аудио, как крейсер "Москва" предлагал защитникам Змеиного сдаться "и в старости жить в единой большой стране"

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На предложение сдаться пограничники со Змеиного ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й"
На предложение сдаться пограничники со Змеиного ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й"
Фото: president.gov.ua

Пресс-центр Госпогранслужбы Украины 24 мая обнародовал в Facebook аудиозапись разговора российских военнослужащих – моряков с крейсера "Москва", которые в первый день вторжения РФ в Украину предлагали сдаться защитникам острова Змеиный.

В описании к аудио подчеркивается, что ранее эти записи не публиковали.

"Если вы откажетесь от участия в братоубийственной войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в вооруженных силах РФ с перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию и в старости жить в единой большой стране", – говорит оккупант.

Он предлагает украинским военнослужащим "принять верное решение", остаться живыми и "жить правильно".

"Для этого достаточно только сообщить на 16-м канале о своем согласии, поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям. Разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием", – заявил оккупант с палубы тогда еще целого крейсера.

Как отметили в ГПСУ, после этого оккупантов на крейсере отправили в известном направлении.

"Да и добрались [они] до места назначения довольно феерично!" – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/385664913502631/

Контекст:

24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что защитники острова Змеиный живы и находятся в плену у российских оккупантов.

В конце марта Зеленский сказал, что часть защитников острова погибла, а часть обменяли на российских пленных. Автор известной фразы – пограничник. Он тоже уже вернулся из плена.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, ГПСУ, крейсер, война России против Украины, аудио, остров Змеиный, российские оккупанты
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