ГПСУ опубликовала новое аудио, как крейсер "Москва" предлагал защитникам Змеиного сдаться "и в старости жить в единой большой стране"

В описании к аудио подчеркивается, что ранее эти записи не публиковали.
"Если вы откажетесь от участия в братоубийственной войне и выберете правильную сторону, то у вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь на гражданке или продолжить службу в вооруженных силах РФ с перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилищные проблемы, получить хорошую военную пенсию и в старости жить в единой большой стране", – говорит оккупант.
Он предлагает украинским военнослужащим "принять верное решение", остаться живыми и "жить правильно".
"Для этого достаточно только сообщить на 16-м канале о своем согласии, поднять белый флаг и действовать согласно дальнейшим нашим указаниям. Разрядить оружие, прекратить связь со своим командованием", – заявил оккупант с палубы тогда еще целого крейсера.
Как отметили в ГПСУ, после этого оккупантов на крейсере отправили в известном направлении.
"Да и добрались [они] до места назначения довольно феерично!" – подчеркнули в Госпогранслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".
Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что защитники острова Змеиный живы и находятся в плену у российских оккупантов.
В конце марта Зеленский сказал, что часть защитников острова погибла, а часть обменяли на российских пленных. Автор известной фразы – пограничник. Он тоже уже вернулся из плена.
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.