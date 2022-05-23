В ГПСУ сообщили, кто на самом деле сказал легендарную фразу о русском корабле. Он был в плену полтора месяца

Имя пограничника – автора легендарной фразы пока будут держать в секрете, сказал спикер ГПСУ Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Об этом, ссылаясь на начальника пограничной заставы острова Змеиный Богдана Гоцкого, сообщила в эфире национального телемарафона журналистка канала "Украина 24" 23 мая.

Имя пограничника в сюжете не озвучили. Журналисты сообщили, что это произойдет "уже совсем скоро".

"[Российские оккупанты] предлагали нам большую зарплату на их территории, работу, стабильность. Было понятно сразу, для чего они пришли – забрать наши территории. Мы, как вооруженное подразделение, защищали их. Один из военнослужащих, который не смог уже терпеть, проявил мужество и указал направление для корабля. Это мой подчиненный, пограничник. Доступ к открытому 16-му морскому каналу был только у нас, пограничников, у других подразделений к этой сети доступа не было. И я был свидетелем, скажем так, этой фразы. Автор этой фразы находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", – сказал Гоцкий в эфире марафона.

Имя пограничника в сюжете не озвучили. Журналисты сообщили, что это произойдет "уже совсем скоро".

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал "Украинской правде", что "в силу определенных обстоятельств" имя пограничника еще некоторое время будут держать в тайне.

"Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его личности могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности", – сказал он.

Медийная публичность Грибова была в какой-то мере операцией по информационному прикрытию, которое обеспечивало безопасность его побратимов – в плену еще оставались морпехи, пограничники, а также военнослужащие Сухопутных и Воздушных сил ВСУ, говорит Демченко.

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