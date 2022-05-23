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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГПСУ сообщили, кто на самом деле сказал легендарную фразу о русском корабле. Он был в плену полтора месяца

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Имя пограничника автора легендарной фразы пока будут держать в секрете, сказал спикер ГПСУ
Имя пограничника – автора легендарной фразы пока будут держать в секрете, сказал спикер ГПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Морской пехотинец Роман Грибов, которому приписывали авторство легендарной фразы "Русский корабль, иди на х...й", на самом деле не говорил этих слов, их автор – военнослужащий Госпогранслужбы.

Об этом, ссылаясь на начальника пограничной заставы острова Змеиный Богдана Гоцкого, сообщила в эфире национального телемарафона журналистка канала "Украина 24" 23 мая.

Имя пограничника в сюжете не озвучили. Журналисты сообщили, что это произойдет "уже совсем скоро".

"[Российские оккупанты] предлагали нам большую зарплату на их территории, работу, стабильность. Было понятно сразу, для чего они пришли – забрать наши территории. Мы, как вооруженное подразделение, защищали их. Один из военнослужащих, который не смог уже терпеть, проявил мужество и указал направление для корабля. Это мой подчиненный, пограничник. Доступ к открытому 16-му морскому каналу был только у нас, пограничников, у других подразделений к этой сети доступа не было. И я был свидетелем, скажем так, этой фразы. Автор этой фразы находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", – сказал Гоцкий в эфире марафона.

Имя пограничника в сюжете не озвучили. Журналисты сообщили, что это произойдет "уже совсем скоро".

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал "Украинской правде", что "в силу определенных обстоятельств" имя пограничника еще некоторое время будут держать в тайне.

"Имя пограничника, который произнес эти слова, не называли сознательно, потому что раскрытие его личности могло повредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он в безопасности", – сказал он.

Медийная публичность Грибова была в какой-то мере операцией по информационному прикрытию, которое обеспечивало безопасность его побратимов – в плену еще оставались морпехи, пограничники, а также военнослужащие Сухопутных и Воздушных сил ВСУ, говорит Демченко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена. Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно, что Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду "За заслуги перед Черкасской областью". В описании к репортажу о награждении пресс-служба ОГА назвала его "легендарным пограничником", и украинские СМИ пришли к выводу, что Грибов – это автор фразы о русском корабле.

Однако в Госпогранслужбе заявляли, что сознательно не называют имени военнослужащего, который вел переговоры с российскими моряками и, соответственно, автора этой фразы. Из комментария следовало, что автор фразы – пограничник.

Грибов – морпех. О службе в ВСУ он сам рассказывал в интервью Общественному, которое вышло в начале мая. Перед этим, в апреле, Грибова приглашали на церемонию гашения почтовой марки посвященной культовой фразе. "Укрпошта" представляла Грибова как автора этих слов. Из интервью тоже следовало, что он – автор фразы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, корабль, пограничники, ГПСУ, морская пехота, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, корабли, Андрей Демченко, почтовая марка, остров Змеиный, российские оккупанты
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