23 мая начнется продажа марки "Русский военный корабль… все!" "Укрпошта" показала фото

"23 мая мы празднуем День морской пехоты. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва" – двойной праздник. Поэтому именно 23 мая "Укрпошта" выпустит марку "Русский военный корабль… все!" и начнет ее продажу", – написал Смелянский.
Он попросил не начинать сразу занимать очереди за маркой и пообещал объявить время продаж и все детали вечером 22 мая.
Марку выпустят тиражом 5 млн экземпляров, то есть в 5 раз больше, чем у первой. Она будет в двух номиналах: "Русский военный корабль… все! Смерть врагам!" – для отправлений по Украине, "Русский военный корабль… все! Слава нации" – для международных отправлений.
По словам Смелянского, приобрести марку можно будет более чем в 1,5 тыс. отделений "Укрпошти", включая райцентры. Кроме того, марки будут представлены на пяти онлайн-платформах, в том числе международных.
Компания вводит лимит на продажу марок: два блока по три марки любого номинала одному покупателю. Но, кроме марки, для заказа онлайн будут доступны футболки, свитшоты, магниты, а также другие тематические марки, отметил Смелянский.
Изображение новых марок опубликовано на сайте "Укрпошти". Сама марка отличается от первой штемпелем с надписью "Москва DONE 14.04.2022". На купоне марки нет корабля (предполагается, что он уже утонул), есть надпись "Русский военный корабль… все!" и та же дата.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет. 23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все".