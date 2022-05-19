23 мая начнется продажа марки "Русский военный корабль… все!" "Укрпошта" показала фото

Глава "Укрпошти" попросил "не занимать очереди" за маркой и пообещал объявить время продаж и все детали вечером 22 мая Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"23 мая мы празднуем День морской пехоты. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва" – двойной праздник. Поэтому именно 23 мая "Укрпошта" выпустит марку "Русский военный корабль… все!" и начнет ее продажу", – написал Смелянский.

Он попросил не начинать сразу занимать очереди за маркой и пообещал объявить время продаж и все детали вечером 22 мая.

Марку выпустят тиражом 5 млн экземпляров, то есть в 5 раз больше, чем у первой. Она будет в двух номиналах: "Русский военный корабль… все! Смерть врагам!" – для отправлений по Украине, "Русский военный корабль… все! Слава нации" – для международных отправлений.

По словам Смелянского, приобрести марку можно будет более чем в 1,5 тыс. отделений "Укрпошти", включая райцентры. Кроме того, марки будут представлены на пяти онлайн-платформах, в том числе международных.

Компания вводит лимит на продажу марок: два блока по три марки любого номинала одному покупателю. Но, кроме марки, для заказа онлайн будут доступны футболки, свитшоты, магниты, а также другие тематические марки, отметил Смелянский.

Изображение новых марок опубликовано на сайте "Укрпошти". Сама марка отличается от первой штемпелем с надписью "Москва DONE 14.04.2022". На купоне марки нет корабля (предполагается, что он уже утонул), есть надпись "Русский военный корабль… все!" и та же дата.